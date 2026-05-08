Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (8) em alta de 0,77%. Já no mercado de moedas, o Euro opera estável a R$ 5,79 e o Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 08-05-26.mp3
Publicado em 08 de Maio de 2026 às 11:58
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