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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (31) em alta de 0,05%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,68 e Dólar Comercial a R$ 5,22

Publicado em 31 de Maio de 2024 às 12:09

Publicado em 

31 mai 2024 às 12:09
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (31) em alta de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,68 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Matheus Caldeiras. 
Mercado Financeiro - 31-05-24

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