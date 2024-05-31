Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (31) em alta de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,68 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Matheus Caldeiras.
Mercado Financeiro - 31-05-24
Publicado em 31 de Maio de 2024 às 12:09
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