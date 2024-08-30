Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (30) em baixa de 0,56%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,66. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.40s - 30-08-24.mp3
Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 11:56
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