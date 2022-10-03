Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (30) em alta de 1%

Bolsa de Valores operando com forte alta nesta segunda-feira (03) em alta de 3,85%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,11 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.15s - 03-10-22
Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 13:17
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