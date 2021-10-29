Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em queda de 0,64%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 29-10-21.mp3
Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 12:02
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