Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em alta de 1,48%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,16 e Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05 - 29-04-22
Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:05
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