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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em alta de 1,48%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,16 e Dólar Comercial a R$ 4,90

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 13:05

Publicado em 

29 abr 2022 às 13:05
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em alta de 1,48%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,16 e Dólar Comercial a R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05 - 29-04-22

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