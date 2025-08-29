Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em alta de 0,51%

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira, 29 de agosto, em alta de 0,51%. No mercado de moedas, Euro negociado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,41. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 29 de Agosto de 2025 às 11:30
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