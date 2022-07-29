Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,27 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 29-07-22
Publicado em 29 de Julho de 2022 às 12:01
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