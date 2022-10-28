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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (28) em baixa de 0,7%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,31 e Dólar Comercial a R$ 5,34

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 12:18

Publicado em 

28 out 2022 às 12:18
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (28) em baixa de 0,7%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,31 e Dólar Comercial a R$ 5,34. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 28-10-22

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