Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (28) em baixa de 0,18%

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (28) em pequena baixa de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,76. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 28 de Março de 2025 às 11:53
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