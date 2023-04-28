Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (28) em alta de 0,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5.50 e Dólar Comercial a R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 28-04-23.mp3
Publicado em 28 de Abril de 2023 às 11:48
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