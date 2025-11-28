Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (28) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,33. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 28 de Novembro de 2025 às 11:46
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