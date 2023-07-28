Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (28) em alta de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,21 e Dólar Comercial a R$ 4,72. Acompanhe os números com Mateus Caldeiras.
Mercado Financeiro - Mateus Caldeiras - 28-07-23
Publicado em 28 de Julho de 2023 às 12:06
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