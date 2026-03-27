Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (27) em queda de 0,4%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 6,04 e o Dólar Comercial operando em R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Março de 2026 às 11:54
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