Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (27) em queda de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,11 e Dólar Comercial a R$ 4,76. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 27-05-22
Publicado em 27 de Maio de 2022 às 12:03
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