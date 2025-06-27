Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (27) em baixa de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,49. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s - 27-06-25.mp3
Publicado em 27 de Junho de 2025 às 11:16
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