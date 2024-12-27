Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (27) em alta de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,46 e Dólar Comercial a R$ 6,19. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 11:58
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