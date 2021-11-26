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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em queda de 3,08%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar a R$ 5,59

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 12:03

Publicado em 

26 nov 2021 às 12:03
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em queda de 3,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.19s - 26-11-21

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