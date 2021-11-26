Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em queda de 3,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.19s - 26-11-21
Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 12:03
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