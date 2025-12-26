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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em baixa de 0,35%

No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 6,53 e o Dólar Comercial a R$ 5,54

Publicado em 26 de Dezembro de 2025 às 12:04

Publicado em 

26 dez 2025 às 12:04
Economia aberta para o mercado exterior na venda de commodities torna o Espírito Santo vulnerável às volatilidades do mercado financeiro
Earth sphere hologram with candlesticks and growing lines. Panoramic Bangkok cityscape at night. Concept of forex and investment, online trading and global market Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em baixa de 0,35%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 6,53 e o Dólar Comercial a R$ 5,54. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 26-12-25.mp3

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