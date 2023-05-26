Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em alta de 1,31%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial a R$ 5,01. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 26 de Maio de 2023 às 12:00
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