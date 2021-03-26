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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em alta de 1,12%.

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 26 de Março de 2021 às 12:25

Publicado em 

26 mar 2021 às 12:25
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) em alta de 1,12%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,73 e Dólar Comercial a R$ 5,70, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 26-03-21

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