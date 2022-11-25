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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em queda de 1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,35

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 12:11

Publicado em 

25 nov 2022 às 12:11
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em queda de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 0.56s - 25-11-22.mp3

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