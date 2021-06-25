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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em queda de 0,42%

No mercado de moedas, Euro cotado R$ 5,89 e o Dólar Comercial a R$ 4,92

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:03

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:03
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em queda de 0,42% . No mercado de moedas, Euro cotado R$ 5,89 e o Dólar Comercial a R$ 4,92 . Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 25-06-21.mp3

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