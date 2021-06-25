Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em queda de 0,42% . No mercado de moedas, Euro cotado R$ 5,89 e o Dólar Comercial a R$ 4,92 . Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 25-06-21.mp3
Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:03
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta