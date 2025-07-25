Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em baixa de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,49 e Dólar Comercial a R% 5,54. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 25-07-25
Publicado em 25 de Julho de 2025 às 12:00
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