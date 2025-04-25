Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em baixa de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,46 e Dólar Comercial a R$ 5,70. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 25-04-25 .mp3
Publicado em 25 de Abril de 2025 às 11:17
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta