Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (25) em alta de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,69. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s - 25-10-24.mp3
Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 11:59
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