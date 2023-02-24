Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (24) em queda de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 24-02-23.mp3
Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 12:02
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