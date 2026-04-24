Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (24) em queda de 0,45%. No mercado de moedas, Euro é cotado a R$ 5,90 e Dólar Comercial a R$ 5,02. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 24-04-26.mp3
Publicado em 24 de Abril de 2026 às 11:54
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