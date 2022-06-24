Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (24) em alta de 0,71%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.13s - 24 -06-22
Publicado em 24 de Junho de 2022 às 12:05
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