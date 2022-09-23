Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (23) em queda de 2,42%

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,09 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.11s - 23-09-22
Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 11:57
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