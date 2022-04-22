Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (22) em queda de 1,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,10 e Dólar Comercial a R$ 4,72. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - 22-04-22
Publicado em 22 de Abril de 2022 às 12:04
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta