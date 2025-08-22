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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (22) em alta de 1,91%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,43

Publicado em 22 de Agosto de 2025 às 11:46

Publicado em 

22 ago 2025 às 11:46
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (22) em alta de 1,91%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 22-08-25

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