Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (22) em alta de 0,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,87. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.21s - 22-12-23
Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 12:00
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta