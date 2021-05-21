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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (21) em baixa de 0,42%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,47 e Dólar Comercial a R$ 5,31

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 12:03

Publicado em 

21 mai 2021 às 12:03
Dinheiro e recursos financeiros
Dinheiro e recursos financeiros Crédito: Agência Brasil
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (21) em baixa de 0,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,47 e Dólar Comercial a R$ 5,31. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 21-05-21.mp3

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