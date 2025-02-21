Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (21) em baixa de 0,1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,98 e Dólar Comercial a R$ 5,71. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.31s - 21-02.mp3
Publicado em 21 de Fevereiro de 2025 às 12:01
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