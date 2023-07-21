Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (21) em alta de 1,62%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 4,77. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.09s - 21-07-23 .mp3
Publicado em 21 de Julho de 2023 às 12:00
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