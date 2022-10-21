Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (21) em alta de 0,71%

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (21) em alta de 071%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,08 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.12s - 21-10-22
Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 12:47
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