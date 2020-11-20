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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em queda de 0,7%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 13:09

Publicado em 

20 nov 2020 às 13:09
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em leve queda de 0,7%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,35, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 20-11-20

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