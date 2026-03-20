Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em baixa de 2,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,11 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 20-03-26.mp3
Publicado em 20 de Março de 2026 às 11:46
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta