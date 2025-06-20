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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em baixa de 0,61%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,48

Publicado em 20 de Junho de 2025 às 10:48

Publicado em 

20 jun 2025 às 10:48
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (20) em baixa de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,48. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s -20-06-25.mp3

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