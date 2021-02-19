Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (19) em baixa de 0,81%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,53 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.17s - 19-02-21
Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 12:57
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