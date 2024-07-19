Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (19) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,03 e Dólar Comercial a R$ 5,55. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 19-07-24
Publicado em 19 de Julho de 2024 às 12:19
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