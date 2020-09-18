Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em queda de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,28 e Dólar Comercial a R$ 5,29, ambos em alta. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelo - 18-09-20
Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 12:05
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