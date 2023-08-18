Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em alta de 0,21%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,41 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 18-08-23
Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:03
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