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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em alta de 0,15%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,83 e Dólar Comercial a R$ 5,14

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 12:14

Publicado em 

18 fev 2022 às 12:14
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em alta de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,83 e Dólar Comercial a R$ 5,14. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - manhã - 18-02-22.mp3

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