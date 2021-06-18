Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em alta de 0,07%

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em leve alta de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,98 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 18-06-21.mp3
Publicado em 18 de Junho de 2021 às 12:11
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