Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em alta de 0,07%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,98 e Dólar Comercial a R$ 5,04

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 12:11

Publicado em 

18 jun 2021 às 12:11
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em leve alta de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,98 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 18-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leopardo-das-neves: 8 curiosidades sobre esse felino raro 
Imagem de destaque
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (03) em queda de 1,67%
Bruno Passoni, Leila Marchesi, Haiane Rocha (MP) e Marcello Moraes
Rock’n roll marca celebração de Dia do Mídia da Rede Gazeta em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados