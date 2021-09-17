Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em queda de 1,87%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,33. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.06s - 17-09-21.mp3
Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 12:06
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