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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em queda de 1,87%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,33

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 12:06

Publicado em 

17 set 2021 às 12:06
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em queda de 1,87%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,33. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 1.06s - 17-09-21.mp3

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