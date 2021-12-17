Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em baixa de 1,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,69. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.56s - 17-12-21.mp3
Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 12:04
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