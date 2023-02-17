Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em baixa de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.21s - 17-02-23.mp3
Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 12:01
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