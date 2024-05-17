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Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em baixa de 0,36%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,12

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 11:55

Publicado em 

17 mai 2024 às 11:55
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (17) em baixa de 0,36%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 17-05-24

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